GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto suona la quinta sinfonia nel campionato di Divisione regionale 1, superando con un netto 88-69 gli Sky Walkers Lucca, di fronte al pubblico amico. I ragazzi di Silvio Andreozzi hanno approcciato la gara nel migliore dei modi, con un biglietto da visita di tre canestri su altrettanti tentativi (messi a segno da Mari, Banchi e Furi), che hanno mostrato subito agli ospiti quali sarebbero state le difficoltà in questo confronto. I lucchesi hanno avuto comunque il merito di rimanere agganciati alla formazione di casa e solo a fil di sirena, sul canestro di Liberati, si sono trovati sotto di dieci punti, come era comunque successo dopo sei minuti di gioco, raggiungendo il massimo vantaggio a +11 a 2’17 dal primo riposo, sul 25-14. Nel secondo quarto, a 6’16 dall’intervallo, Furi e compagni sono arrivati al +20, sul 41-21.

Al rientro degli spogliatoi, dopo aver rinunciato per alcuni minuti ad Alessandro Banchi, vittima di un piccolo infortunio, il quintetto grossetano prosegue a mostrare il perché è in testa alla classifica imbattuto e in un battibaleno il divario si amplia fino a toccare il +31 a 4’50 del terzo tempino, sul 65-34, per chiudere poi sul 74-43 al 30′. Già negli ultimi minuti del terzo periodo, Andreozzi ha cominciato a pensare alla difficile sfida di mercoledì prossimo contro lo Studio Arcadia Valdicornia, mettendo in campo il promettente Delvinson Peralta, che ha festeggiato anche i primi due punti della sua carriera in prima squadra, e negli ultimi cento secondi anche Tronchi e Danti. Un’altra giornata di festa insomma.

Quattro i giocatori in doppia cifra, con Ense (3/4 da due, 2/5 da tre, 5/6 nei liberi, con 4 rimbalzi) e Liberati (5/5 da due, 1/2 da tre e 4/4 dalla lunetta, con 4 assist) che hanno primeggiato con 17 punti. Dietro a loro anche Banchi e Scurti., autori di una bella partita. Come detto, coach Andreozzi, ha approfittato del fatto che la gara si è messa presto sulla giusta via, per far riposare le più importanti bocche da fuoco, per averle al top della condizione nella trasferta di mercoledì.

“Abbiamo vinto bene, ma non è stata assolutamente facile – ha commentato Andreozzi – perché l’approccio iniziale non è stato dei migliori. Lucca è una squadra di ragazzi giovani che corrono, mettono le mani addosso, picchiano e queste partite vanno affrontate per far sì che quando andiamo affrontare squadre più strutturate, più importanti, ci facciamo trovare mentalmente pronti”.

“Bene a tratti – ha proseguito il tecnico – l’unica lato positivo sono riuscito a far riposare Alessandro Banchi, Furi, un po’ meno Liberati per vista della trasferta che c’è mercoledì e in maniera tale da poterli utilizzare al meglio. Tutto ciò bene anche perché ragazzi, ogni tanto si sono approcciati in maniera corretta sotto l’aspetto fisico e mentale. I tre canestri da tre punti? E’ il nostro marchio dì fabbrica, quello ché ci contraddistingue prendere tiri rapidi, più veloci per cercare di alzare il ritmo e poi, vista la tipologia di squadra, tiriamo solo da tre punti in tante situazioni. Bisogna andare un pochino più dentro, anche quando siamo in bonus, guardare un po’ meglio. Però sono contento perché abbiamo portato a due punti, ma bisogna guardare avanti: sarà una settimana tosta: mercoledì arriva Venturina e domenica ospitiamo i Frogs. Due match che possono dare tante indicazioni sul nostro campionato”.

Gea Basketball Grosseto-Sky Walkers Lucca 88-69

GEA GROSSETO: Banchi 11, Scurti 12, Ignarra 4, Furi 7, Ense 17, Mari 8, Liberati 17, Malentacchi 5, Ciacci 5, Peralta 2, Tronchi, Danti. All. Silvio Andreozzi.

SKY WALKERS LUCCA: Gianni, Crippa 11, Cattani 23, Lambardi 6, Brugioni 7, Candigliota 4, Sodini, Petri 4, Benedetti 10, Rinaldi 4, Losco. All. Francesco Nalin.

ARBITRI: Ciabattini e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.

PARZIALI: 30-20, 47-29; 74-43.

STATISTICHE GEA: 14/20 tiri da due, 13/3 da tre, 21/33 nei liberi; 26 rimbalzi (24 difensivi), 8 palle recuperate, 18 assist.