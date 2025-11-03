GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, ha convocato la prossima assemblea per venerdì 7 novembre alle 9.

L’inizio dei lavori sarà preceduto, alla presenza anche delle autorità locali, dalla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Danilo Barsanti.

Di seguito le proposte trattate:

– Comunicazioni istituzionali

– Comunicazione verbale seduta del 29 settembre 2025 – presa d’atto

– Servizio cultura, biblioteca, musei e teatri. Schema di richiesta rinnovo del deposito dei beni della soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo presso il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam). Approvazione

– Legge 353/2000, 39/2000 e successive modifiche – aggiornamento anno 2024 catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione elenchi provvisori

– Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione della variante al progetto definitivo del lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto costa della Maremma – progetto Pnrr – presa d’atto

– Approvazione piano strutturale – conformazione del piano strutturale al Pit/Ppr – conclusione del processo decisionale Vas coordinata alla valutazione di incidenza.

– Aggiornamento del contratto con la società Netspring srl (società in-house) per la digitalizzazione delle pratiche edilizie e la fornitura e manutenzione del software Netbook (gestione pratiche edilizie). Conferma incarico decennale con rimodulazione tecnica ed economica

– Modifica 3 al programma triennale opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025, approvato con delibera Ccn 136/2024

– Bilancio di previsione 2025/2027. Variazioni

– Regolamento per l’assegnazione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie – approvazione

– Istituzione della consulta comunale per la tutela degli animali e approvazione del relativo disciplinare

– Mozione “Programma di riqualificazione e installazione di bagni pubblici accessibili e a elevato standard sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico e alle aree strategiche”, presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 stelle)

– Interrogazione sull’operazione di rebranding dell’Acquedotto del Fiora spa, presentata dal consigliere Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti)

– Interrogazione in merito allo stato manutentivo e di pulizia straordinaria delle caditoie stradali, delle bocche di lupo e delle griglie sulla pubblica via, presentata dal consigliere Cirillo (Pd)

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.