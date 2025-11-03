FOLLONICA – L’incendio al bar di via Repubblica, nel quartiere Senzuno, già al centro delle cronache per il recente provvedimento di chiusura disposto dalla Questura di Grosseto, sarebbe doloso.

È questo che emerge dalle prime analisi dei fatti e in seguito al ritrovamento di un innesco rudimentale trovato proprio davanti al gazebo.

Ieri sera, intorno alle 21, ignoti hanno dato alle fiamme il dehor del locale, lanciando (o piazzando) uno straccio imbevuto di liquido infiammabile contro la struttura esterna. Le fiamme hanno danneggiato parte dei rivestimenti e degli infissi, annerendo la vetrata e la pavimentazione. Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti né si è esteso al resto dell’edificio, grazie al pronto intervento di due passanti, che hanno notato il fuoco e sono riusciti a spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, gettando lo straccio in strada e utilizzando acqua per domare il rogo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Follonica e i carabinieri della compagnia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le prime ipotesi, infatti, confermerebbero l’origine dolosa dell’incendio, avviando così un’indagine per individuare i responsabili del gesto.

Al momento gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere del locale. Il bar, attualmente chiuso per 15 giorni con un provvedimento della Questura di Grosseto, era stato segnalato per la frequentazione abituale di persone con precedenti penali. Un contesto che rende l’episodio ancora più inquietante.

Le indagini, coordinate dai carabinieri, puntano a chiarire se l’atto incendiario sia riconducibile a un gesto legato alla malavita o se si tratta di un fatto isolato. Non si escludono, infatti, collegamenti con la recente chiusura del bar, anche se al momento nessuna ipotesi viene esclusa.