GROSSETO – un Sms che invita a contattare un numero telefonico spacciandosi per ufficio Cup. A mettere in guardia contro l’ennesimo tentativo di truffa è la Asl Toscana sud est.
«In tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria. Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare».
L’Asl Tse invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali.