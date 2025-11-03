FOLLONICA – «Sono in contatto con il Prefetto di Grosseto – che ho sentito telefonicamente anche stamattina – e con le Forze dell’ordine. Le indagini sono in corso e l’attenzione è alta».

A dirlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, all’indomani dell’incendio doloso al bar in via Repubblica, nel quartiere Senzuno.

«Proprio per questo – aggiunge il primo cittadino – preferisco al momento non entrare nel merito della questione, gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro».

Sul caso dell’incendio, scoppiato ieri sera dopo le 21 e che dalle prime analisi risulta doloso, stanno indagando i carabinieri.