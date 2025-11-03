GROSSETO – È Leonardo Marras, appena rieletto consigliere regionale nella lista del Partito democratico, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti del nostro territorio.

Sul nuovo mandato in Regione, Marras – giunto alla sua terza elezione consecutiva – guarda ai prossimi cinque anni con senso di responsabilità e continuità: «Aspetto di conoscere quale sarà il compito che mi sarà attribuito – spiega – ma resto a disposizione di qualsiasi scelta, in un quadro complesso, in cui ogni ruolo avrà un’importanza decisiva anche per questo territorio che deve sentirsi più vicino a Firenze e la Regione deve occuparsi di più della Maremma».

Sulla futura giunta regionale, Marras non nasconde l’auspicio di poter proseguire il lavoro avviato da assessore all’Economia e al Turismo: «Sarebbe opportuno continuare l’impegno che ho avuto fino ad oggi, così da non interrompere quanto costruito. L’economia toscana attraversa un momento difficile, e ripartire da zero con un’altra figura potrebbe essere complicato. Poi, naturalmente, se ci sarà qualcuno più bravo di me, farà sicuramente meglio».

Sul futuro di Grosseto, che nel 2027 tornerà al voto per eleggere il nuovo sindaco, Marras immagina «un sindaco o una sindaca capace di raccogliere attorno a sé molte persone – sottolinea – non solo le forze politiche, ma in grado di proporre alla città un progetto ampio. Grosseto è una città in declino, e negarlo significa non vedere la realtà. Serve competenza, dedizione e approfondimento: c’è troppa superficialità, e la città ha bisogno di qualcuno che risponda a questa grande esigenza».

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe.

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail alla nostra redazione: [email protected]

oppure contattaci su WhatsApp al 334.5212000.