GROSSETO – Altri tre punti e il Grifone stringe a sé il primato del girone E di serie D, allungando a più quattro complice il pareggio della seconda Siena, fermata dal Prato (foto di Paolo Orlando).

I torelli portano via l’ottava vittoria in campionato contro uno Scandicci insidioso, mettendo in atto uno spartito opposto a quello sperato da mister Indiani. La volontà del tecnico era infatti aggredire per primi e blindare la posta in palio il prima possibile, ma il pubblico presente al Comunale di San Casciano ha invece visto il vantaggio dei fiorentini, per poi applaudire le reti maremmane che hanno scandito l’1-2 finale. Il Grosseto mantiene anche il miglior attacco e la migliore differenza reti, ma soprattutto una sempre maggiore abilità a fare sue le partite.

La classifica:

Grosseto 25 punti; Siena 21; Foligno, Tau Altopascio, Seravezza 20; San Donato Tavarnelle, Ghiviborgo 18; Prato 16; Terranuova Traiana 14; Sporting Triestina 11; Orvietana, Aquila Montevarchi 10; Scandicci, Cannara, Camaiore 9; Follonica Gavorrano 8; Sansepolcro 7; Poggibonsi 3.