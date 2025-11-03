GROSSETO – Risultati utili, emozioni e miglioramenti per gli Under 12 del Grosseto Rugby Club al concentramento a Rosignano. Matthias Di Lillo, Ariel Angelini, Mathias Forgione, Niccolò Quattrini e Rebecca Cariello hanno lottato come leoni dal primo all’ultimo minuto di gioco, facendo registrare un pareggio per 3-3 contro i Titani, una sconfitta per 4-2 contro il Tirreno e una vittoria per 6-3 contro gli Apuani Massa. Positivo il debutto con meta per Ariel, che dopo soli sei allenamenti ha disputato un’ottima partita.

Soddisfatti i due tecnici Agostino Bencivenga e Vittorio Esposito, che hanno notato i frutti del duro lavoro dei loro ragazzi.

Unica nota stonata di un bel fine settimana, è stato dopo pochi minuti di gioco contro i massetani il brutto infortunio capitato a Di Lillo, che si è fratturato la clavicola destra: portato in ospedale, il capitano biancorosso dovrà star fermo un mese. Puntuale la vicinanza di tutta la società Grosseto Rugby Club, che fa gli auguri di pronta guarigione a Mathias, con la speranza che ritorni presto in campo a placcare e a combattere con i suoi amici.