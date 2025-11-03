PITIGLIANO – Francesco Franci è il nuovo presidente dell’Avis di Pitigliano. Francesco Corti lascia la presidenza dell’Avis dopo 16 anni «con i ringraziamenti di tutta la comunità per l’impegno profuso».

«Cercherò insieme a tutto il direttivo dell’Avis di Pitigliano di portare avanti l’associazione nel migliore dei modi con impegno e determinazione cercando di raggiungere sempre nuovi traguardi – ha detto Francesco Franci -. Evviva il dono, evviva l’Avis».

L’obiettivo del nuovo consiglio è quello di aumentare il numero di donatori e donazioni con la realizzazione anche di eventi e di incontri con le scuole. L’Avis di Pitigliano ha raggiunto nel 2025 i 35 anni di fondazione, traguardo che verrà presto festeggiato insieme a tutti i donatori.

«Pitigliano nell’ultimi anni ha registrato un numero di donazioni: l’Avis conta all’attivo 170 donatori e 315 donazioni di sangue nel 2024».

PRESIDENTE: Francesco Franci

PRESIDENTE ONORARIO: Giuliano Pera

VICE PRESIDENTI: Mario Pelosi e Giada Pellegrini

TESORIERE: Alessandro Ercolani

SEGRETARIO: Simone Pizzinelli

CONSIGLIERI: Rosaria Maccarone, Mauro Ferri, Mauro Doganieri, Andreea Neica, Jacopo Ferri, Flavio Onali, Fabio Mecarozzi.