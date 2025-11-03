GROSSETO – Entra nella fase conclusiva il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Domenica 9 novembre si torna a Grosseto con l’Urban Trail, quart’ultima tappa della manifestazione. Ritrovo, dalle 8,30 e partenza, alle 10, con sette chilometri misti (asfalto, prato e sterrato). Quartier generale l’area antistante il Centro Commerciale Aurelia Antica, per l’evento clou dell’anno organizzato da Skeep. Una mattinata interamente dedicata allo sport, alla solidarietà e alla partecipazione collettiva.

I volontari di Skeep saranno operativi già dalle prime ore del mattino per curare l’allestimento e i percorsi di gara. Dalle 9.00 la giornata sarà animata da musica e karaoke con i cantanti di Skeep. Alle 9.30 prenderà il via la tradizionale Camminata dell’Amicizia, seguita alle 10.00 dalla corsa Urban Trail.

Poi, attorno alle 11.00, la Staffetta del Cuore, seguita dalla promozionale Skeep, corsa che vedrà protagonisti gli atleti speciali e i volontari Skeep. Al termine delle competizioni è previsto un piccolo ristoro per tutti i podisti. L’evento si concluderà intorno alle ore 12.15 con l’attesissima estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di beneficenza “Il Viaggio di Skeep”, il cui ricavato sosterrà le attività dell’associazione.