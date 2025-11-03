ORBETELLO – Interventi continui per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella zona del Priorato, ad Albinia, un’area “soggetta a forte rischio idraulico”.

Cb6 ha eseguito lavori di manutenzione ordinaria su alcuni fossi in gestione in quest’area, nell’ambito del piano delle attività di bonifica.

“Con gli interventi è stata rimossa la vegetazione in eccesso dai corsi d’acqua, per ripristinare la sezione di deflusso e migliorare la gestione idraulica del sistema locale – commenta Cb6 -. Le attività sono state svolte nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna”.