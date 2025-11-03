GROSSETO – C’era salmone, caffè, tonno, peperoncino, curcuma, formaggio… sono solo alcuni degli articoli che un uomo aveva messo nel carrello della spesa con l’idea di non pagare. 80 euro di merce alimentare varia.

Il tentato furto è avvenuto al Conad di via Clodia a Grosseto. L’uomo che ha tentato di uscire senza pagare un tunisino residente a Grosseto.

«Il nostro costante investimento in sistemi anti furto – dichiarano dall’azienda – è finalizzato anche a tutelare i clienti onesti, che sono la quasi totalità. Impedire questi atti ci consente di non dover aumentare i prezzi per rientrare degli ammanchi inventariali. I nostri sistemi antifurto sono sempre più aggiornati e sofisticati e consentono di rilevare qualsiasi tipologia di tentato furto da parte di falsi clienti».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è stato denunciato.