Foto di repertorio

GROSSETO – Ottava vittoria in campionato e primato in ghiaccio per il Grosseto, che al Comunale di San Casciano si impone per 2-1 sullo Scandicci nella decima giornata (foto di Paolo Orlando) e vola a più quattro, complice lo 0-0 del Siena con il Prato. Stavolta i tre punti arrivano in rimonta, con i torelli che crescono dopo un inizio con le armi spuntate. A spezzare gli equilibri è infatti il team locale all’11’ con acuto di Valori. I biancorossi riordinano le idee col passare dei minuti e dopo la mezz’ora Brenna firma l’1-1, capitalizzando un buon assist. Nella ripresa ancora chance per i maremmani, sempre più disinvolti in un rettangolo di gioco ostico e bravi a trovare il vantaggio con Marzierli; per il bomber di mister Indiani anche un’altra rete non convalidata. Ultime fiammate fino al triplice fischio, con l’abbraccio col pubblico maremmano, sempre presente e festante.

SCANDICCI: Patata, Grossi, Orselli, Guidelli, Bianco, Valentini, Valori, Marchesini, Arrighi, Mugelli, Chiaverini. A disposizione: Giona, Andreucci, Mennini, Sottil, Bertelli, Tysak, Boganini, Poli, Grottelli. All. Taccola.

GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Bacciardi, Bellini, Montini, Benedetti, Gonnelli, Brenna, Ciraudo.A disposizione: Romagnoli, Della Latta, Sartorelli, Gerardini, Disanto, Dierna, Guerrini, Fiorani, Ferronato. All. Indiani.

ARBITRO: Antonuccio di Roma 1; assistenti Apollaro di Rimini e Conicella di Città di Castello.

MARCATORI: 11′ Valori, 35′ Brenna, 36′ st Marzierli.