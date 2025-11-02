GROSSETO – Due risultati utili per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto. Successo esterno per le Under 14 Giorgio Peri, che a Massa Marittima hanno prevalso per 3-2. Dopo un primo set tranquillo, forse fin troppo, le ragazze di Capitan Spernanzoni rientrano in campo un po’ distratte e permettono alla squadra di casa di portarsi avanti per 2 a 1. Ma nel quarto set si riaccende la luce e le ospiti tornano a giocare con grinta, pareggiando i set. Nel tie-break cambia tutto: coraggio, determinazione e un bel gioco di squadra portano i 15 punti decisivi per il match e i due per la classifica

Secco ko per 3-0 per le Under 16 Eurometal contro il più esperto Volley Cecina Rossa. Il primo set inizia con le livornesi subito determinate a fare bene mentre le maremmane, meno lucide del solito e senza troppa convinzione non riescono a contrastare al meglio le avversarie, perdendo 25-13. Dopo alcuni consigli ed essere state spronate dal tecnico Natalini che sostituiva per l’occasione Alberti, le grossetane tornano in campo con tutt’altro atteggiamento, provandoci fino alla fine e giocando quasi ad armi pari gli altri due set, finiti entrambi 25-23 per le cecinesi.

Vittoria agrodolce ma prestazione sottotono per la formazione Under 16 della Luca Consani, che fra le mura amiche ha prevalso 3-2 contro un Cascina grintoso e organizzato in difesa.

“Un successo che ci porta altri punti importanti in classifica – ha detto coach Brizzi a fine gara – ma che mi lascia più di qualche dubbio sul piano del gioco e dell’atteggiamento in campo. Sicuramente è la prestazione che meno mi ha convinta dall’inizio della stagione, non mi sento soddisfatta del gioco che abbiamo mostrato, ma in generale nemmeno del lavoro fatto in settimana. So che questo gruppo può e deve dare molto di più, se vuole mantenere la posizione in Classifica e continuare a crescere. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare il doppio di prima, per prepararci al meglio alla prossima gara in trasferta, che si preannuncia davvero difficilissima”.

Girone equilibrato quello delle biancorosse, in cui ogni squadra può dire la sua e rendere ogni incontro una battaglia.

​