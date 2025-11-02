GROSSETO – La Maremma protagonista sulla stampa internazionale. Questa volta sulla testata spagnola El País, attraverso la rubrica “El Viajero” firmata da Paco Nadal, noto giornalista e divulgatore di viaggi in Spagna, che dedica ampio spazio a questa terra autentica. Rafforzando la serie di reportage usciti nella primavera-estate 2025 sulle maggiori testate europee a tema “Maremma”.

El País è il quotidiano di riferimento per il mondo ispanofono, punto di riferimento dell’informazione in Europa e America Latina, e attribuisce così al territorio della Maremma grossetana un riconoscimento prezioso che si aggiunge a quelli della BBC, National Geographic e The Times.

L’articolo si apre con una caratteristica foto di piazza del Castello a Montemerano, considerato uno dei borghi più belli d’Italia non solo da Nadal. L’articolo parte delineando il fascino speciale della Maremma, sottolineandone il carattere “toscano” ma non massificato, lontano dai circuiti turistici più affollati della regione. Dai borghi ancora autentici come Pitigliano, sul quale Nadal si sofferma particolarmente, a Sovana e Montemerano, alle terme di Saturnia e ai vigneti di Vermentino e Sangiovese, l’autore propone un viaggio nel cuore vero della Maremma. Dove la vita scorre a ritmo lento e le tradizioni resistono. Si menziona il Giardino dei Tarocchi creato da Niki de Saint Phalle a Capalbio, esempio di arte e creatività unica, e il Lago di Burano, prezioso scrigno di biodiversità, insieme al Parco regionale della Maremma, luogo ideale per il trekking, il birdwatching e le attività all’aria aperta.

Anche El País celebra la Maremma come alternativa affascinante, selvaggia e sostenibile ai grandi flussi turistici della Toscana, invitando a scoprire paesaggi, natura e borghi senza tempo che rendono unica questa terra. Un altro riconoscimento internazionale che rafforza l’orgoglio locale per una Maremma sempre più al centro dell’interesse dei grandi media europei.