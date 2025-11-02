CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto di oggi ci è stata inviata da Danilo Pierangioli, è ritrae la classe prima elementare, anno 1970, di Castiglione della Pescaia.
La maestra è Gemma Lesi. Da sinistra si riconoscono Perillo, Nesi, Baggiani, Pierangioli, Manzoni, Lari, Favilli, Leoncini B, Ciacci, Demi, Moroni, Mucci, Leoncini N e Pecchi.
«Un ricordo affettuoso a chi non c’è più tra gli alunni (Bruno Leoncini e Giuliano Nesi)».
