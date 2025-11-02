GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 2 novembre 2025
Ariete affettuoso: oggi apprezzi la compagnia intima.
Toro sereno: ottima giornata per godere dei piccoli piaceri.
Gemelli curioso: ma oggi preferisci ascoltare più che parlare.
Cancro, segno del giorno, sarà emotivo, protettivo, premuroso: oggi ti dedichi con attenzione a chi ami.
Consiglio escursione: passeggia lungo il Sentiero delle Torri tra Talamone e la costa, perfetto per ammirare il mare e sentirti in connessione con la natura.
Leone tranquillo: ti ritagli momenti per pensare.
Vergine sensibile: oggi metti da parte i doveri.
Bilancia accogliente: sai donare senza chiedere nulla in cambio.
Scorpione intenso: ma più morbido del solito.
Sagittario sognante: hai bisogno di bellezza.
Capricorno riservato: giornata di ascolto e osservazione.
Acquario ispirato: ma più silenzioso.
Pesci romantici: l’atmosfera ti aiuta a sognare.