CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un’auto è uscita di strada finendo nella scarpata a bordo carreggiata, tra la vegetazione.

A dare l’allarme, pochi minuti fa, un automobilista che ha visto la vettura mentre, con la propria vettura, passava sulla strada delle Strette, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e la Croce rossa di Castiglione della pescaia. Sembra che all’interno del veicolo non ci sia nessuno. Forse l’incidente è avvenuto da un po’ e chi guidava si è fatto venire a prendere da amici o parenti.

Le forze dell’ordine stanno comunque perlustrando la zona.