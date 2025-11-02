BAGNO DI GAVORRANO – Sempre più critico il campionato del Follonica Gavorrano, superato 0-2 dal Foligno al Malservisi-Matteini nella decima giornata e adesso terzultimo. Primo squillo dei minerari già al 2′: ci prova Ferretti da fuori area dopo una buona azione manovrata, la palla termina di poco a lato.

Pupo Posada impegna Poggiolini al quarto d’ora con un rasoterra da fuori, bloccato.

La gara viaggia sul filo dell’equilibrio soprattutto a centrocampo, con le due squadre che cercano azioni manovrate per sfondare le retroguardie avversarie.

In una di queste al 27′ è Khribech a cercare la conclusione dal limite, ancora una volta Poggiolini controlla.

Al 33′ Pellegrini prova la botta dopo il retropassaggio di Falasca, la palla fa la barba al palo.

Al 44′ è Ferrara a tentare il tiro ancora dalla distanza, la palla viene deviata in angolo dalla difesa biancorossoblù.

Al 7′ della ripresa Remedi prova a trasformare un campanile in un gol della domenica, l’intenzione è buona ma l’esecuzione un po’ meno.

Passano due minuti e il Foligno passa in vantaggio: Khribech approfitta di una palla che attraversa tutta l’area piccola e a botta sicura la mette in rete.

Al 14′ arriva anche il raddoppio con un gol fotocopia: questa volta a mettere la palla in rete è Settimi, che arriva a rimorchio mettendo in rete un passaggio proveniente dalla sinistra.

Il Foligno continua ad attaccare e al 23′ Pupo Posada scende in slalom sulla sinistra e calcia, colpendo un palo clamoroso.

Al 28′ Sylla si libera al tiro, ma non riesce a centrare la porta.

Il Follonica Gavorrano cerca la reazione: poco dopo la mezz’ora Mutton serve Bellini, che prova il tiro a giro. La palla termina non lontano dall’incrocio.

Al 39′ si rende pericoloso Mutton, con un colpo di testa sul traversone di Pescicani che termina a lato.

Dall’altra parte al 41′ Pellegrini cerca la botta da fuori, senza inquadrare lo specchio.

Allo scadere ci prova di nuovo Mutton di testa, la palla termina sopra la traversa. È l’ultima occasione, con il match che termina sullo 0-2 in favore del Foligno.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Ferretti (39′ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (33′ st Mignani), Maurizi (27′ st Maltoni), Mutton, Bianchi, Remedi (17′ st Giordani), Pescicani. A disposizione: Pacini, Bucci, Pimpinelli, Fremura, Proietti. All. Baiano.

FOLIGNO: Rossi, Settimi, Pupo Posada (25′ st Sylla), Tomassini, Khribech (36′ st Grea), Cichy, Pellegrini, Della Spoletina, Ferrara (33′ st Marchetti), Falasca (45′ st Bocci), Sbraga. A disposizione: Mazzoni, Daprajoshua, Caccavalle, Qendro, Cottini. All. Manni.

ARBITRO: Carrisi di Padova; assistenti Liotta di San Donà di Piave e Condrut di Castelfranco Veneto.

MARCATORI: 9′ st Khribech, 13′ st Settimi.

NOTE: ammoniti Remedi, Maurizi, Marino. Recuperi 1+5.