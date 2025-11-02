FOLLONICA – Paura stasera, intorno alle 21,30, nel quartiere di Senzuno, dove all’esterno di un bar, sotto il gazebo adiacente al locale, alcuni testimoni hanno riferito di aver udito un forte boato, seguito da un principio d’incendio. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono state prontamente domate da un passante prima che potessero propagarsi ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento non si registrano feriti e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Il locale in questione, situato nella zona di Senzuno, risulta attualmente chiuso in seguito a un provvedimento di sospensione disposto pochi giorni fa dal Questore di Grosseto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri serviranno ora a chiarire le cause dell’episodio e a escludere eventuali ipotesi dolose.