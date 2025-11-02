GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto sfiora la vittoria contro gli Amatori Lodi nella quinta di andata, accontentandosi di un pareggio per 5-5 dopo aver fallito più volte il colpo del ko. Una serata bellissima per gli appassionati nel centro di via Mercurio e sono mancati solo i tre punti, che sarebbero stati meritatissimi pe il team locale, che si era portato in vantaggio tante volte quante le reti messe a segno.

“Questo risultato, che avrei sottoscritto in pieno alla vigilia del campionato – commenta Massimo Mariotti – ci lascia tanto rammarico per la prestazione che abbiamo fornito. I ragazzi sono stati encomiabili e avrebbero meritato il successo, che ci è stato negato a 53 secondi dalla fine, ma anche per un pizzico di sfortuna, con due pali di Saavedra a portiere battuto. Ci conforta la prova fornita e i complimenti del Lodi che ha riconosciuto la nostra superiorità”.

Le prime fasi di gara il Circolo Pattinatori subito in avanti con due conclusioni di Saavedra, una fuori e una parata, e il Lodi che non trova spazi nella retroguardia locale, che aspetta molto bassa gli avversari.

Al 3′ il Grosseto passa in vantaggio: Barragan, a tre quarti di campo, alza la testa e lascia partire un missile che fa secco Barozzi. Una volta in svantaggio i giallorossi di Bresciani aumentano la pressione, ma al 7′ Scarso è attento sulla conclusione di Giovannetti.All’8′ Paghi lancia in contropiede Saavedra, ma il portiere lombardo ferma il capitano.

Ci prova anche Barragan, ma con una veloce ripartenza i lodigiani trovano il pareggio con Borgo. Nemmeno trenta secondi e la “Big Red Machine” torna avanti: Vargas riceve palla sulla sinistra, si gira e mette in rete a mezz’altezza.

Saavedra potrebbe anche triplicare al 10′ ma il suo tiro è fuori di un soffio. Le due squadre aumentano i ritmi e fioccano le occasioni, fino al nuovo pareggio ospite di Compagno che taglia da sinistra a destra e scavalca Barozzi. Una bella azione in velocità di Saavedra porta il Cp sul 3-2: il capitano arriva da dietro la porta ospite e con uno straordinario alza e schiaccia trafigge il portiere ex Follonica. Al 20′ Sillero fugge via sulla destra, gira dietro la porta e tira sul primo palo, ma Barozzi non si fa sorprendere, al 21′ è Saavedra ad andare via agli avversari, ma viene murato in qualche modo dalla difesa. Scarso mette il guanto sul tiro di Compagno. Nel finale di tempo, Scarso ferma in bello stile alcuni tentativi dei giallorossi, ma non riesce a fermare la bella incursione in velocità di Giovannetti che a 20 secondi dalla sirena fissa il parziale sul 3-3.

La ripresa si apre con il quarto vantaggio biancorosso: Sillero s’invola sulla sinistra e serve al centro Saavedra, che la mette sul secondo palo con un gran tiro. Al 4′ Barbieri e Saavedra potrebbero segnare ancora ma Barozzi s’immola sulle conclusioni ravvicinate; bravo anche Scarso su Antonioni. A 5’57 dall’inizio del secondo tempo il Grosseto va sul dischetto per il decimo fallo ospite, ma Barozzi si oppone due volte al tiro di Vargas. Barbieri per poco non approfitta di una respinta corta della difesa lombarda e il portiere fa un miracolo su Barragan. Nel momento migliore del Grosseto, il Lodi trova il 4-4 con un tiro da lontano di Faccin. I biancorossi si riversano subito in avanti e Vargas, che corregge il tiro di Saavedra, fa fuggire nuovamente via il Grosseto che, qualche istante dopo colpisce anche un palo a portiere battuto con Saavedra. Al 14′ ci si mette poi Barozzi a negare un gol già fatto a Paghi. Un tiro di Compagno al 18′ sbatte sul palo alla destra di Scarso. Gli ultimi minuti sono palpitanti, con il Lodi alla ricerca del pareggio e il Grosseto che difende con ordine. A 1’40 s’oppone a Giovannetti lanciato a rete, ma non può fermare la conclusione di Compagno a 53 secondi dalla sirena. C’è il tempo per un palo interno di Saavedra a una manciata di secondi, che lascia ancora più amara la mancata vittoria.

I risultati del quinto turno di A1: Monza-Forte dei Marmi 3-2 (giocata venerdì), Giovinazzo-Breganze 7-1, C.P. Grosseto-Lodi 5-5, Viareggio-Follonica 2-1; domenica: Trissino-Sarzana, Castiglione-Novara, Bassano-Valdagno.

Circolo Pattinatori Grosseto-Bcc Centropadana Lodi 5-5

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

LODI: Barozzi, Porchera; Antonioni, Giovannetti, Faccin, Borgo, Monticelli, Nadini, Borregan, Compagno. All. Pierluigi Bresciani.

ARBITRI: Matteo Galoppi di Gavorrano e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

RETI: nel p.t. 2’47 Barragan, 8’40 Borgo, 9’06 Vargas, 12’42 Compagno, 13’23 Saavedra, 24’40 Giovannetti; nel s.t. 1’01 Saavedra, 8’58 Faccin, 11’02 Vargas, 23’07 Compagno.