GROSSETO – «In merito a quanto dichiarato agli organi di stampa dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore Erika Vanelli, Sei Toscana intende confermare il proprio impegno al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Grosseto nel risolvere le problematiche segnalate» questa la nota di Sei Toscana che risponde all’amministrazione comunale del capoluogo che aveva parlato di disservizi da parte del gestore di raccolta rifiuti.

«E’ in corso proprio in questi giorni un’analisi approfondita di questioni che troveranno presto una definizione. L’interlocuzione pertanto è aperta e gli scambi tra i rispettivi uffici sono continui e volti alla rilevazione e risoluzione delle criticità. L’obiettivo del miglioramento del decoro urbano e dei servizi al cittadino è comune e condiviso dal gestore».