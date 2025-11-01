ORBETELLO – È ufficialmente nato il Milan Club Diavoli Maremmani, nuovo punto di riferimento per tutti i tifosi rossoneri della Maremma. A 125 anni dalla fondazione dell’AC Milan (16 dicembre 1899), la Maremma torna a tingersi di rossonero con la nascita di un club che ha già raccolto oltre 100 adesioni – 103 per l’esattezza – nella sua prima settimana di vita.

Il Milan Club Diavoli Maremmani riunisce tutte le generazioni di tifosi, dal più giovane di tre anni al più anziano di 91, uniti dalla stessa passione per i colori di una squadra tra le più vincenti al mondo. Il direttivo è già al lavoro per organizzare le varie fasi (tesseramenti, gadget, social media) ma l’obbiettivo primario è quello di organizzare una prima trasferta in pullman per San Siro e una serie di iniziative di aggregazione per condividere insieme la passione verso una squadra che ha fatto la storia del calcio. Come ricordava il fondatore Herbert Kilpin: “Saremo rossi come il fuoco e neri come la paura che incuteremo agli avversari”. Con questo spirito, il Milan Club Diavoli Maremmani nasce per unire la comunità rossonera della Maremma e portarne i colori con orgoglio in tutta Italia, in Europa e ovunque nel mondo.