MASSA MARITTIMA – Infortunio nel bosco dove un operatore forestale si è fatto male in una zona impervia nel comune di Massa Marittima.

I primi soccorsi sono arrivati dalle guardie forestali dell’Unione dei Comuni montani delle Colline Metallifere.

Sono stati loro a coordinare le chiamate di soccorso per l’intervento dei Vigili del fuoco e degli operatori sanitari.

Visto che la zona era difficile da raggiungere l’infortunato è stato raggiunto e trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Misericordia di Grosseto.

