GROSSETO – Finisce con un avvincente 4-4 il duello esterno dell’Atlante Grosseto contro i piemontesi dell’Elledì Fc, per un bel secondo posto a due passi dalla leader Maccan Prata. La sesta di campionato è subito in salita per i grossetani, che però hanno recuperato, sfiorando pure l’impresa nel finale; per loro convocato anche Alessandro Mariani, classe 2000 arrivato in settimana, già in biancorosso la scorsa stagione.

All’impianto di Caragna Piemonte è Sandri a rompere il ghiaccio al 4′, mentre Cerbone raddoppia al 12′. Tante le chance per i padroni di casa, che si portano sul 3-0 con Dos Santos poco prima del riposo. Nella ripresa l’Atlante cresce e accorcia le distanze con la doppietta fulminea di bomber Fahd, a segno al 10′ e al 12′. Un minuto e arriva il 3-3 grazie al primo gol grossetano di Ugas. Nel finale maremmani in vantaggio con Mesa Maldonado, ma allo scadere ancora Dos Santos sale in cattedra per il definitivo 4-4.

ELLEDI’ FC: Lamberti, Sandri, Novo, Dos santos, Cerbone, Arione, Tamasco, Oanea, Dragone, Rosano, Bertoldo, Sorbo. All. Ganci.

ATLANTE GROSSETO: Chisci, Yaghoubian, Baluardi, Gianneschi, Schettino, Fahd, Ugas, Franchu Ulloa, Mesa, Toni Jodas, Mariani, Telesca All. D’Urso.

MARCATORI: 4′ Sandri, 12′ Cerbone, 19′ e 20′ st Dos Santos, 10′ st e 12′ st Fahd, 13′ st Ugas, 17′ st Mesa Maldonado.

NOTE: espulso Schettino per doppia ammonizione.