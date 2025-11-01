MANCIANO – La Giunta comunale di Manciano ha approvato all’unanimità la deliberazione n.225 con la quale riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente.

Con questo atto, l’Amministrazione comunale intende esprimere «un segnale di vicinanza e solidarietà al popolo palestinese, in coerenza con i valori sanciti dallo Statuto comunale, dalla Costituzione italiana e dai principi fondanti dell’Unione Europea, che pongono al centro la pace, il rispetto dei diritti umani e la giustizia tra i popoli».

La Giunta ha inoltre deliberato l’esposizione della bandiera palestinese come gesto simbolico di riconoscimento e di sostegno alla popolazione civile palestinese, condannando contestualmente ogni forma di violenza e terrorismo.

La deliberazione, approvata all’unanimità, prevede anche la trasmissione del documento al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Parlamento italiano e alla rappresentanza diplomatica dello Stato di Palestina in Italia, con l’invito al Governo italiano a procedere al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.