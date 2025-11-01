GROSSETO – Terzo turno casalingo stagionale per la Gea Basketball Grosseto che domenica sera alle 18, al Palasport di via Austria, riceve la visita degli Sky Walkers Lucca, una formazione che si trova attualmente a metà classifica con quattro punti, frutto di due sconfitte. I grossetani (foto Venezia), che continuano a guidare la classifica a braccetto con la Libertas Lucca (che domenica riceve la visita del Donoratico), di fronte al pubblico amico cercano di calare il “pokerissimo” in attesa del difficile confronto infrasettimanale di mercoledì sul parquet di Campiglia Marittima, contro lo Studio Arcadia Valdicornia secondo in classifica.

Contro il quintetto lucchese (la guardia venticinquenne Alessandro Cattani è il miglior realizzatore con 47 punti), che disputa per il secondo anno il campionato di Divisione regionale 1, dopo cinque anni di Promozione e altrettanti di Prima divisione, Furi e compagni cercheranno di sfruttare il maggiore tasso tecnico e una condizione invidiabile, con una media di 90,5 punti realizzati a partita, con percentuali da brividi (52,9 da due punti, 31,7 da tre e 81,1 dalla lunetta), messe insieme dalle prestazioni di un organico che dispone di 8-9 giocatori intercambiabili. Domenica scorsa l’ultimo arrivato, Alessandro Banchi ha raggiunto Davide Liberati in vetta alla classifica marcatori del girone A con 67 punti. E questo la dice lunga sul valore delle due bocche da fuoco della Gea. Lorenzo Scurti (51) e Mari (50) sono comunque tra i primi venti bomber del campionato.

Ultimamente il Grosseto è letteralmente esploso nella seconda parte di gara, lasciando senza fiato gli avversari e contro gli Sky Walkers coach Andreozzi ha chiesto di migliorare l’approccio alla gara, cominciando a difendere con maggiore aggressività fin dal salto a due, per raggiungere la perfezione, come vorrebbe il timoniere di un quintetto che sta appassionando il pubblico di fede Gea, ma che sta incuriosendo tutti gli sportivi cittadini.

Quella costruita in estate, considerando che per strada si sono persi Piccoli e Fanelli, alla luce anche delle sempre migliori prestazioni di Lorenzo Malentacchi, questa è la miglior formazione della Gea di sempre. Da qui a vincere il campionato, ci sono diversi fattori e alcune avversarie nate per provare a salire in serie C.

Per la quinta giornata di campionato, la Gea Basketball conferma i giocatori delle ultime settimane ai quali si aggiungono i soliti quindicenni-sedicenni che crescono vengono le esibizioni dei compagni più esperti. Romboli e Baccheschi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e sono pronti per dare il loro consueto apporto a quella che Andreozzi ha definito «una macchina quasi perfetta», mentre Mazzei rimane per il momento ai margini per impegni universitari.

I convocati: Banchi, Scurti, Ignarra, Furi, Ense, Mari, Liberati, Malentacchi, Ciacci, Peralta e due U17.