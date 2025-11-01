GROSSETO – Trasferta contro lo Scandicci per il Grifone capolista, per la decima di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Fiorentini avversari modesti sulla carta in virtù dell’attuale piazzamento a ridosso della zona playout, col peggior attacco del girone assieme al Sansepolcro ma anche con un solo gol in più, rispetto agli unionisti, fra quelli in passivo.

“Dobbiamo migliorare, altrimenti non ce la facciamo – ha detto mister Indiani – e ancora del 50-60%. Abbiamo margini enormi di miglioramento e lavoriamo apposta per tirarli fuori. Ma sono abituato a farlo. Non sarà facile giocare su quel campo [il Comunale di San Casciano Val di Pesa] ma ci siamo abituati, con questa squadra è una delle poche cose in cui siamo già migliorati. Siamo stati a Cannara, Orvieto, a Città di castello contro il Trestina e tutte e tre le volte la squadra ha risposto molto, molto bene. Mi aspetto che domani faccia lo stesso. Dovrei far notare che domani siamo contro una rivale che ha raccolto quasi tutti i suoi 9 punti in quel campo là, giocando anche contro squadre importanti. Ci sarà quindi una maggiore abilità loro, sono bravi a stare là. Noi sicuramente andiamo a spingere dal primo minuto, vediamo di risolverla il prima possibile. Se non ce la facciamo, non è perchè aspettiamo, è perché sono bravi gli altri ad impedircelo. Mi stupirei se venissero a prenderci a tutto campo. Loro faranno la partita che vogliono fare, poi dipende da loro e dal loro tecnico e dalla partita che vorrà fare. Io so che partita vogliamo fare noi”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, Della Latta, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Marcu, Marzierli, Montini, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini e Sartorelli.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Comunale di San Casciano Val di Pesa.

Il programma e gli arbitri della 10a giornata del girone E:

Terranuova Traiana-San Donato Tavarnelle (Isu, Cagliari)

Follonica Gavorrano-Foligno (Carrisi, Padova)

Poggibonsi-Seravezza (Dania, Milano)

Scandicci-Grosseto (Antonuccio, Roma 1)

Orvietana-Sporting Trestina (Castelli, Ascoli Piceno)

Cannara-Camaiore (Teodoli, Aprilia)

Siena-Prato (Melloni, Modena)

Sansepolcro-Ghiviborgo (Ventrone, Roma 1)

Tau Altopascio-Aquila Montevarchi (Iudicone di Formia)

La classifica:

Grosseto 22 punti; Siena 20; Seravezza 19; San Donato Tavarnelle 18; Foligno, Tau Altopascio 17; Ghiviborgo, Prato 15; Terranuova Traiana 11; Orvietana, Aquila Montevarchi 10; Scandicci, Camaiore 9; Follonica Gavorrano, Sporting Triestina 8; Sansepolcro 7; Cannara 6; Poggibonsi 2.