GROSSETO – Sono in corso da alcuni giorni le ricerche di una gatta tigrata che si è allontanata dalla zona del Pizzetti, a Grosseto. È stata avvistata in via Sandro Pertini, e poi ai giardinetti.

«Sarà sicuramente impaurita essendo fuori dalla sua zona – racconta la famiglia – aiutateci a ritrovarla, c’è una famiglia che la aspetta e un bambino disperato. Se qualcuno la dovesse vedere, però, non cercate di prenderla. Datele del cibo e contattateci. Si cercano volontari per aiutarci nella ricerca anche solo per mezz’ora al giorno».

Chiamare i seguenti numeri:

Lorella 3289317271

3358459471

3496652163