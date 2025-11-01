BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano dopo il match di Seravezza Pozzi. I biancorossoblù scenderanno in campo domani domenica 2 novembre alle 14,30 per affrontare la quinta Foligno 1928, squadra nata in estate dalla fusione tra Fulgens Foligno e Foligno Calcio.

I minerari approdano alla sfida contro gli umbri dopo la sconfitta di misura subita nel turno precedente, nonostante il momentaneo pareggio di Bellini che aveva illuso per qualche minuto il Follonica Gavorrano di poter portare a casa almeno un punto.

La classifica quindi recita ancora 8 punti, con due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, 7 gol fatti e 12 subiti.

Il Foligno è invece reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto tra le mura amiche contro la Terranuova Traiana, presentandosi con 17 punti in classifica, cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte, 15 gol fatti e 9 subiti.

Per quanto riguarda invece gli scontri diretti tra le due squadre, prima della nuova fusione avvenuta in estate il Follonica Gavorrano aveva incontrato lo scorso anno la Fulgens Foligno. Nell’andata in terra umbra il match era terminato sull’1-4 per il Follonica Gavorrano, sbloccando il risultato con Tatti all’11’, poi D’Este su rigore al 28′. Gli umbri avevano accorciato le distanze con Brevi in apertura di ripresa, poi Lo Sicco e Zini al 7′ e al 28′ della ripresa, entrambi ancora dal dischetto, avevano chiuso il match portando a quattro i gol dei minerari.

Nel ritorno al Malservisi-Matteini altra vittoria dei biancorossoblù, in questo caso per 2-1, grazie ai gol di Tatti e Pino che avevano ribaltato un gol di svantaggio.

In precedenza, invece, gli incontri erano avvenuti con il Foligno Calcio: nella stagione 2021/22 la vittoria per 3-0 in casa e per 1-3 in trasferta. Altre due vittorie nella stagione precedente, con un 3-0 tra le mura amiche e un 1-2 esterno. Nella stagione 2019/20, quella interrotta per il Covid, le due squadre avevano giocato solo al Malservisi-Matteini, terminando il match sull’1-2 per il Foligno Calcio.

Per quanto riguarda gli ex, invece, militano nel Foligno Fodé Sylla, in biancorossoblù nella seconda parte della stagione 2021/22, conquistando la Coppa Italia di Serie D; Walid Khribech, che con i minerari ha giocato nel 2022/23; Simone Tomassini, anche lui con un passato al Follonica Gavorrano nella seconda parte dell’annata 2020/21. Non ci sono invece ex in maglia biancorossoblù.