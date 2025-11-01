FOLLONICA – È stata una notte di Halloween segnata non solo da maschere e festeggiamenti, ma anche da atti di vandalismo che hanno lasciato dietro di sé un pesante bilancio di danni nel cuore della città. Nella serata del 31 ottobre, la zona del Parco Centrale è stata teatro di episodi di degrado urbano.

Al mattino, il parco si presentava disseminato di bottiglie e lattine vuote, molte delle quali rotte a terra, con vetri sparsi lungo i vialetti. Panchine danneggiate, alcune addirittura segate o divelte con l’uso di “panettoni” di cemento, hanno testimoniato una vera e propria azione distruttiva compiuta durante la notte.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il vicesindaco di Follonica, Danilo Baietti, con un duro post sui social: «Stanotte si è davvero passato il limite. Decine di lattine e bottiglie abbandonate o spaccate a terra, panchine segate o distrutte con panettoni di cemento. Educare i propri figli è un dovere; controllare come tornino a casa, altrettanto. Altrimenti rischiamo di ritrovarci con schiere di persone convinte che ubriacarsi e devastare il bene pubblico sia l’unico modo per divertirsi».

Non si segnalano feriti né episodi di violenza fisica, ma la gravità dei danni e il clima di inciviltà hanno destato forte preoccupazione tra residenti e amministratori.

Sono in corso verifiche su eventuali riprese video della zona, che potrebbero aiutare a identificare i responsabili. Il Parco Centrale, uno degli spazi verdi più frequentati della città, è già stato in passato oggetto di episodi simili, e la situazione torna oggi ad accendere i riflettori sul tema della sicurezza e del rispetto dei beni comuni.

–

