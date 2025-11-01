GROSSETO – Il bilancio è di due feriti che sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze del 118. L’indicente è avvenuto dopo le 13 di oggi nella zona tra Gorarella e il quartiere Uliveto alla fine di viale della Repubblica, poco prima della rotatoria con la strade delle Collacchie.

Due le auto coinvolte nello scontro: una delle due si è anche ribaltata nel centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti oltre agli agenti dalla Polizia Municipale che si dovranno occupare di stabilire la dinamica dell’incidente, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due auto. I due feriti sono la conducente dell’auto che si è ribaltata e uno dei passeggeri dell’altra auto, la moglie del conducente.

Le ambulanze intervenute sono della Croce Rossa e della Misericordia. La strada nel senso di marcia in direzione da Marina di Grosseto è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo necessario a favorire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

–

