CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor torna a giocare sulla pista amica del Casa Mora con l’obiettivo di iniziare a muovere la classifica. I biancocelesti di Massimo Bracali hanno infilato a Valdagno la quarta sconfitta consecutiva in questo avvio del massimo campionato di serie A1, e in più proprio al pala Lido è arrivato uno stop pesante, con pochi lampi. Il morale fra i biancocelesti non può essere dei migliori, ma la fiducia rimane alta. Contro l’Azzurra Novara è comunque un match inedito, anche se il Castiglione ha giocato diverse partite contro l’Hockey Novara, la squadra più scudettata d’Italia per decenni, a cavallo degli anni Ottanta.
L’Azzurra in estate dopo una salvezza travagliata alla prima esperienza, ha cambiato pelle: in panchina è arrivato Massimo Tataranni e la porta è stata affidata all’ex Grosseto Filippo Fongaro. In difesa due ingaggi pesanti come il portoghese 27enne Bruno Dinis (ex Riba d’Ave) e l’ex azzurro 36enne Domenico Illuzzi che arriva da una stagione super prolifica dal Sarzana. Le scorribande offensive sono affidate al 23enne argentino Ramiro Torres (ex Montebello), e al suo connazionale Josè Moyano (ex Sandrigo classe 98). E poi lo storico capitano Matteo Brusa e Giorgio Maniero, e una panchina con tanti giovani di belle speranze: il portiere Pigato, Battistella, Fortina e Silvestri, insieme al portiere Spina. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 18 al Casa Mora con arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Andrea Davoli di Modena.
Sempre domani domenica, in serie A2 trasferta a Matera contro la Roller per la Blue Factor al pala Tenda, con arbitro Donato Mauro di Salerno, per il recupero del quarto turno di Coppa Italia, con fischio d’inizio alle 18 (nella foto, un momento del match con il Matera). Il Castiglione è fuori dai giochi per il passaggio alle finali, mentre il Matera di Valerio Antezza guida la classifica e non può permettersi passi falsi. All’andata al Casa Mora la vittoria lucana per 6-2.
Serie A1 – 5 giornata 31 ottobre 1/2 novembre
Teamservicecar Hrc Monza-Forte dei Marmi
Indeco Afp Giovinazzo-Breganze
Grosseto-Bbc Centropadana Lodi
Cgc Viareggio-Innocenti Cos. Follonica
Trissino-Sarzana
Blue Factor Castiglione-Tr Azzurra Novara
Ubroker Bassano-Why Sport Valdagno
La classifica di A1
Trissino 12 punti; Hrc Monza, Cgc Viareggio 10; AW Lodi 9; Bassano 8; Sarzana, Follonica 7; Valdagno 6; Cp Grosseto, Forte dei Marmi 4; Azzurra Novara 3; Afp Giovinazzo, Castiglione, Breganze 0
Serie A1 – 7a giornata 5/8/9/12 novembre
Innocenti Cos. Follonica-Teamservicecar Hrc Monza
Sarzana-Indeco Afp Giovinazzo
Breganze-Cgc Viareggio
Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione
Why Sport Valdagno-Grosseto
Tr Azzurra Novara-Ubroker Bassano
Bbc Centropadana Lodi-Trissino
Serie A2 Coppa Italia – recupero 4° turno 2 novembre
Newco Roller MateraàBlue Factor Castiglione
Serie A2 6° turno 1/23 novembre
Mgm Remaplast Eboli-Newco Roller Matera
Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica 23/11
La classifica Coppa Italia A2 girone D
Roller Matera (5) 15 punti; Pumas Viareggio (5) 12; Eboli (5) 6; Castiglione (4) 3; Follonica (5) 0
Serie A2 Coppa Italia – 7° turno 8/9 novembre
Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Eboli
Nova Medicea Viareggio-Newco Roller Matera
Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli