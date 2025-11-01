CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor torna a giocare sulla pista amica del Casa Mora con l’obiettivo di iniziare a muovere la classifica. I biancocelesti di Massimo Bracali hanno infilato a Valdagno la quarta sconfitta consecutiva in questo avvio del massimo campionato di serie A1, e in più proprio al pala Lido è arrivato uno stop pesante, con pochi lampi. Il morale fra i biancocelesti non può essere dei migliori, ma la fiducia rimane alta. Contro l’Azzurra Novara è comunque un match inedito, anche se il Castiglione ha giocato diverse partite contro l’Hockey Novara, la squadra più scudettata d’Italia per decenni, a cavallo degli anni Ottanta.

L’Azzurra in estate dopo una salvezza travagliata alla prima esperienza, ha cambiato pelle: in panchina è arrivato Massimo Tataranni e la porta è stata affidata all’ex Grosseto Filippo Fongaro. In difesa due ingaggi pesanti come il portoghese 27enne Bruno Dinis (ex Riba d’Ave) e l’ex azzurro 36enne Domenico Illuzzi che arriva da una stagione super prolifica dal Sarzana. Le scorribande offensive sono affidate al 23enne argentino Ramiro Torres (ex Montebello), e al suo connazionale Josè Moyano (ex Sandrigo classe 98). E poi lo storico capitano Matteo Brusa e Giorgio Maniero, e una panchina con tanti giovani di belle speranze: il portiere Pigato, Battistella, Fortina e Silvestri, insieme al portiere Spina. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 18 al Casa Mora con arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Andrea Davoli di Modena.

Sempre domani domenica, in serie A2 trasferta a Matera contro la Roller per la Blue Factor al pala Tenda, con arbitro Donato Mauro di Salerno, per il recupero del quarto turno di Coppa Italia, con fischio d’inizio alle 18 (nella foto, un momento del match con il Matera). Il Castiglione è fuori dai giochi per il passaggio alle finali, mentre il Matera di Valerio Antezza guida la classifica e non può permettersi passi falsi. All’andata al Casa Mora la vittoria lucana per 6-2.

Serie A1 – 5 giornata 31 ottobre 1/2 novembre

Teamservicecar Hrc Monza-Forte dei Marmi

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Grosseto-Bbc Centropadana Lodi

Cgc Viareggio-Innocenti Cos. Follonica

Trissino-Sarzana

Blue Factor Castiglione-Tr Azzurra Novara

Ubroker Bassano-Why Sport Valdagno

La classifica di A1

Trissino 12 punti; Hrc Monza, Cgc Viareggio 10; AW Lodi 9; Bassano 8; Sarzana, Follonica 7; Valdagno 6; Cp Grosseto, Forte dei Marmi 4; Azzurra Novara 3; Afp Giovinazzo, Castiglione, Breganze 0

Serie A1 – 7a giornata 5/8/9/12 novembre

Innocenti Cos. Follonica-Teamservicecar Hrc Monza

Sarzana-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Cgc Viareggio

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

Why Sport Valdagno-Grosseto

Tr Azzurra Novara-Ubroker Bassano

Bbc Centropadana Lodi-Trissino

Serie A2 Coppa Italia – recupero 4° turno 2 novembre

Newco Roller MateraàBlue Factor Castiglione

Serie A2 6° turno 1/23 novembre

Mgm Remaplast Eboli-Newco Roller Matera

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica 23/11

La classifica Coppa Italia A2 girone D

Roller Matera (5) 15 punti; Pumas Viareggio (5) 12; Eboli (5) 6; Castiglione (4) 3; Follonica (5) 0

Serie A2 Coppa Italia – 7° turno 8/9 novembre

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Eboli

Nova Medicea Viareggio-Newco Roller Matera

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli