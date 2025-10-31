GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
VENERDÌ 31 OTTOBRE – TUTTI GLI EVENTI DI HALLOWEEN
AMIATA
31-10-2025 – “Miseria Cane”, la nuova saga familiare di Lidiano Balocchi: venerdì la presentazione
CAPALBIO
Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio
Fino al 2-11-2025 – Halloween al cinema: torna il Rocky horror picture show
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 2-11-2025 – Fine settimana da paura a Castiglione della Pescaia: da “Infernalia” ai giochi per bambini
GROSSETO
31-10-2025 – Halloween, a Grosseto una notte da brividi: torna la visita guidata tra misteri, leggende e antiche paure
31-10-2025 – Truccabimbi, giochi e attività “mostruose”: un pomeriggio da brivido per i più piccoli con la Cri
31-10-2025 – Una “Caccia al tesoro da paura”: divertimento e mistero al Museo di Storia Naturale
31-10-2025 – Sguardo alle Pleiadi, alla Luna e a Saturno: serata astronomica all’osservatorio di Roselle
Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti
Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno
MANCIANO
Fino all’1-11-2025 – Paura e divertimento nel borgo: a Montemerano torna la Festa delle streghe
MASSA MARITTIMA
31-10-2025 – Spettacoli, musica e allestimenti ispirati ai film horror: a Massa torna la grande festa di Halloween
SCARLINO
Fino al 2-11-2025 – A Scarlino torna la sagra del Marrone e di Halloween: una settimana di gusto, tradizione e divertimento
SORANO
31-10-2025 – Festa di Halloween a Sorano: merenda per tutti e raccolta fondi per il piccolo Riccardo
Fino al 2-11-2025 – Sorano celebra i sapori dell’autunno: torna la festa delle cantine
SABATO 1 NOVEMEBRE
AMIATA
Fino al 2-11-2025 – Tutti i sapori dell’autunno con la Festa del marrone: tra cibo, trekking e musica. IL PROGRAMMA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GROSSETO
MANCIANO
SCARLINO
SORANO
DOMENICA 2 NOVEMBRE
AMIATA
2-11-2025 – In piazza tornano i Jazzmatazz, trio musicale amiatino composto da quindicenni
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GROSSETO
2-11-2025 – Lucio Corsi: il film sul live di San Galgano debutta a Grosseto. L’artista presente in sala
MANCIANO
2-11-2025 – Domeniche della cultura: il museo di Manciano apre le porte ai “Tesori ritrovati”
ORBETELLO
2-11-2025 – Come si mangiava 2000 anni fa? Se ne parla al Parco archeologico di Cosa
ROCCASTRADA
2-11-2025 – “Tutte le donne del Granduca”: a Ribolla lo spettacolo teatrale sulla vita di Leopoldo di Lorena
SCARLINO
