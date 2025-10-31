GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 31 OTTOBRE – TUTTI GLI EVENTI DI HALLOWEEN

AMIATA

31-10-2025 – “Miseria Cane”, la nuova saga familiare di Lidiano Balocchi: venerdì la presentazione

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GROSSETO

31-10-2025 – Halloween, a Grosseto una notte da brividi: torna la visita guidata tra misteri, leggende e antiche paure

31-10-2025 – Truccabimbi, giochi e attività “mostruose”: un pomeriggio da brivido per i più piccoli con la Cri

31-10-2025 – Una “Caccia al tesoro da paura”: divertimento e mistero al Museo di Storia Naturale

31-10-2025 – Sguardo alle Pleiadi, alla Luna e a Saturno: serata astronomica all’osservatorio di Roselle

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

31-10-2025 – Spettacoli, musica e allestimenti ispirati ai film horror: a Massa torna la grande festa di Halloween

SCARLINO

SORANO

31-10-2025 – Festa di Halloween a Sorano: merenda per tutti e raccolta fondi per il piccolo Riccardo

SABATO 1 NOVEMEBRE

AMIATA

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GROSSETO

MANCIANO

SCARLINO

SORANO

DOMENICA 2 NOVEMBRE

AMIATA

2-11-2025 – In piazza tornano i Jazzmatazz, trio musicale amiatino composto da quindicenni

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GROSSETO

2-11-2025 – Lucio Corsi: il film sul live di San Galgano debutta a Grosseto. L’artista presente in sala

MANCIANO

2-11-2025 – Domeniche della cultura: il museo di Manciano apre le porte ai “Tesori ritrovati”

ORBETELLO

2-11-2025 – Come si mangiava 2000 anni fa? Se ne parla al Parco archeologico di Cosa

ROCCASTRADA

2-11-2025 – “Tutte le donne del Granduca”: a Ribolla lo spettacolo teatrale sulla vita di Leopoldo di Lorena

SCARLINO

