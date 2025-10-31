BAGNO DI GAVORRANO – Non solo l’aspetto ludico e quello ricreativo, ma anche quello formativo. Per i bimbi della Scuola Calcio la rassegna del “Senior meets Junior” è un momento in cui possono imparare molto, grazie agli incontri sul campo assieme ai loro beniamini.

Gli ultimi appuntamenti hanno visto l’attaccante Christian Mutton incontrare i ragazzi degli Esordienti 2013. Strette di mano, palleggi con il pallone, esercizi sul campo e tante risate per tutti, con la foto di rito finale a immortalare il momento.

La settimana precedente è stato il turno di Tommaso Bianchi, che ha incontrato i Pulcini 2015 durante un loro allenamento sul campo del Capannino di Follonica. Per tutti i bimbi un bellissimo momento di svago ma anche di apprendimento con uno dei loro beniamini.

Tanti esercizi con il centrocampista della prima squadra biancorossoblù, ma anche tante domande interessanti, per un appuntamento che stimola sempre tantissimo tutti i protagonisti, sia junior sia senior.

Le prime uscite stagionali avevano invece visto i calciatori della prima squadra Fabrizio Lo Sicco e Simone Marino incontrare i bambini che giocano nei gruppi dei Primi Calci 2018 e dei Pulcini 2015, mentre nel secondo incontro Emanuele Maltoni ha incontrato un altro gruppo dei Primi Calci 2017.

I mister hanno fatto da moderatori, stimolando le tante domande dei bimbi, come ad esempio “come hanno fatto a diventare giocatori della prima squadra”. E i giocatori biancorossoblù hanno stimolato tutti i bambini a migliorarsi, sempre nel segno del rispetto e del divertimento.

Il lavoro, dopo le domande in cerchio, si è spostato sul terreno di gioco, con l’attivazione portando palla in giro per il campo. Giochi didattici con tanti consigli da parte dei “Senior”, che hanno insegnato ai bambini anche finte e modi efficaci di condurre la sfera, dando tanti consigli a tutti.

E non mancheranno gli altri incontri durante tutta la stagione.