FOLLONICA – “L’Amministrazione comunale di Follonica annuncia con grande soddisfazione che la Regione Toscana ha ufficializzato il finanziamento per l’intervento di efficientamento energetico della Piscina comunale di via Raffaello Sanzio”. Dal Comune fanno sapere che l’approvazione è giunta a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa al Bando Pr-Fesr 2021-2027 (Obiettivo specifico 2, azione 2.1.1 per l’efficientamento energetico degli Edifici Pubblici): la Regione stanzierà per la precisione 1milione e 171mila euro, mentre 329mila euro saranno messi a disposizione dal Comune.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato in linea tecnica dalla giunta comunale con la delibera n. 280 del 17 ottobre 2024, prevede infatti una spesa complessiva di 1 milione e 500mila euro. L’intervento è cruciale per affrontare gli elevati consumi energetici della struttura e mira a conseguire una riduzione del fabbisogno di energia primaria globale di oltre il 30%.

Dettagli del progetto

Gli interventi chiave previsti nel progetto sono: la sostituzione dell’attuale sistema di produzione calore con un moderno impianto a pompa di calore; l’isolamento termico della copertura (componenti opache orizzontali); la sostituzione parziale di infissi negli spogliatoi e dei vetri nell’ambiente della piscina principale.

Il quadro economico del progetto ammonta a 1.500.000 euro, di cui 1.099.306,38 euro per lavori e 400.693,62 euro per somme a disposizione. Oltre al finanziamento Fesr, una quota parte a carico dell’Ente sarà coperta anche mediante ricorso al Conto Termico.

“L’ottenimento di questo finanziamento è una notizia eccellente per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani -. Questo progetto non è solo un passo verso la sostenibilità ambientale, ma anche un investimento concreto per il futuro dell’impianto sportivo, che garantirà una significativa riduzione dei costi operativi e un servizio migliore per i cittadini. Tra l’altro questo successo arriva dopo aver già ottenuto un importante finanziamento anche per lo stadio Nicoletti, per la precisione per il rifacimento degli spogliatoi. Continueremo su questa strada perché pensiamo allo sport come a una grande occasione di crescita per i nostri bambini e ragazzi”.

L’assessore Giorgio Poggetti ha aggiunto: “Vedere approvato un progetto da 1,5 milioni di euro ci riempie di orgoglio. La Regione Toscana ha riconosciuto la qualità della nostra proposta, che era stata attentamente elaborata. Questo successo è il frutto di un lavoro rigoroso e costante. Desideriamo per questo ringraziare sentitamente gli uffici comunali per l’impegno e la professionalità dimostrata nella stesura e nel seguire il complesso iter amministrativo e tecnico”.

L’intervento, ora finanziato, sarà formalmente inserito all’interno del Programma triennale dei Lavori pubblici e del Bilancio comunale, dando il via alla fase esecutiva.