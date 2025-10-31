GROSSETO – Nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, a partire dalle ore 22, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto sono stati impegnati in numerosi interventi a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale. Le squadre sono state chiamate a gestire infiltrazioni d’acqua, allagamenti in abitazioni e locali interrati, nonché criticità legate alla viabilità.

Tra gli episodi più rilevanti, si segnala un intervento in via Emilia, dove un’automobile con tre persone a bordo è rimasta bloccata a causa di un guasto al motore, provocato dall’acqua alta che aveva invaso la sede stradale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza i passeggeri e il veicolo. Fortunatamente, non si registrano feriti né conseguenze per le persone coinvolte.

Le operazioni di prosciugamento e messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte, con le squadre impegnate in diverse zone della città per monitorare la situazione e intervenire in caso di ulteriori emergenze legate al maltempo.