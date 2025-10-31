GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 31 ottobre 2025
Ariete energico: ma oggi controlla l’impazienza.
Toro rilassato: ma attento a non rimandare troppo.
Gemelli attivo: giornata di spostamenti e contatti.
Cancro dolce: una telefonata inaspettata ti commuove.
Leone forte: ma oggi qualcuno ha bisogno della tua gentilezza.
Vergine lucida: giornata operativa.
Bilancia socievole: oggi puoi mediare in modo elegante.
Scorpione profondo: ma aperto al dialogo.
Sagittario scattante: sei pronto a partire.
Capricorno serio: ma anche più morbido.
Acquario, segno del giorno, sarà brillante, libero, avanti: chi ti ascolta oggi riceve ispirazione.
Consiglio escursione: visita il suggestivo Borgo di Cana, tra i più antichi della zona, perfetto per chi come te ama le storie non convenzionali.
Pesci silenziosi: ma pieni di intuizione.