FOLLONICA – Martedì 4 novembre dalle ore 09.15 al Parco della Rimembranza si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per il ricordo dei caduti per l’Indipendenza, l’Unità e la Libertà dell’Italia

Martedì 4 novembre presso il Parco della Rimembranza di Follonica verrà celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la quale si ricordano e si omaggiano i tanti caduti che hanno lottato per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia.

L’evento avrà inizio alle ore 09.15, con il raduno al Parco della Rimembranza. Alle ore 09.30 verrà deposta la corona alla lapide dedicata ai caduti, con l’intervento del sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.