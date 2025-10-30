GROSSETO – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto è intervenuta in via Topazio per la messa in sicurezza di un grosso pino pericolante, inclinatosi probabilmente a seguito dell’urto con un mezzo pesante.

L’albero, fortemente sbilanciato, presentava un rischio concreto di caduta, minacciando l’incolumità dei passanti e la sicurezza della circolazione stradale nella zona residenziale. L’intervento si è svolto sotto una pioggia battente, che ha reso ancora più delicate le operazioni.

Dopo le necessarie verifiche e in coordinamento con le autorità competenti, i Vigili del Fuoco hanno proceduto all’abbattimento controllato dell’albero, eliminando la situazione di potenziale pericolo.

Durante l’intervento, la polizia municipale di Grosseto ha presidiato l’area, regolando il traffico che è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni in sicurezza.