Foto di repertorio

MONTE AMIATA – Il Comune di Santa Fiora ha avviato una rilevante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, realizzata in collaborazione con Ato Toscana Sud e Sei Toscana. L’intervento è finalizzato a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e al tempo stesso a valorizzare il decoro urbano del territorio.

“Il progetto prevede l’installazione di nuovi cassonetti stradali, più capienti, moderni e con un design curato, per garantire una gestione più efficiente e funzionale dei rifiuti – dichiara il Comune -. Ogni postazione sarà composta da contenitori separati per carta e cartone, organico, indifferenziato, multimateriale e vetro. Quest’ultimo costituisce la novità principale: lo smaltimento del vetro dovrà avvenire in forma separata per migliorare la qualità del materiale avviato al riciclo. Plastica, alluminio, barattolame e Tetrapak saranno invece raccolti nel contenitore dedicato al multimateriale giallo.

I nuovi contenitori potranno essere utilizzati con la tessera 6Card, già in possesso delle utenze.

In caso di smarrimento, danneggiamento o per le nuove attivazioni, la tessera potrà essere richiesta presso l’Ufficio Tributi del Comune (0564 965308) oppure allo Sportello Amico (0564 965327 – piazza Garibaldi 25), previo appuntamento.

“In questa fase di riorganizzazione del servizio chiediamo alla cittadinanza un po’ di pazienza e collaborazione, nella consapevolezza che si tratta di un percorso di miglioramento a beneficio di tutti – proseguono dal Comune -. A supporto della riorganizzazione, nelle prossime settimane le utenze riceveranno a domicilio una lettera informativa e la guida #buttabene, contenente tutte le indicazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti e per conoscere i servizi attivi sul territorio”.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il Numero Verde di Sei Toscana 800 127 484, il sito internet www.seitoscana.it e l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente per Android e iOS).