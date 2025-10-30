GROSSETO – Margot è una gattina docile che manca da casa da ieri, 29 ottobre, in zona via Prati, a Barbanella, Grosseto.

È giovane, Margot, ha cinque mesi, ha occhi verdi e mantello tricolore (bianco, grigio, rosso).

È stata trovata da piccolina in un campo, e da allora è stata sempre in casa, quindi non conosce il territorio, non sa schivare i pericoli. Inoltre è molto paurosa e incapace di procurarsi il cibo da sola.

La pioggia delle ultime ore, inoltre, l’avrà portata a rintanarsi da qualche parte, in qualche garage, o tra i cespugli.

Chi dovesse avvistarla può telefonare a 380.3545476.