La Maremma ancora sotto i riflettori della stampa internazionale grazie alle sue bellezze. Questa volta protagonista di un articolo uscito nella primavera 2025 su The Times, una delle testate più prestigiose e influenti dell’editoria mondiale. La firma del servizio è di Julia Buckley, apprezzata giornalista specializzata in viaggi, che inizia raccontando “Terre di Sacra”, terminando poi con qualche suggerimento mirato su cosa altro poter godere di caratteristico in Maremma.

Nell’articolo, Buckley descrive Terre di Sacra come una riserva naturale di 2.500 acri tra dune, spiagge selvagge e pinete, in cui la natura domina e le strutture d’accoglienza come glamping di lusso e cabine di design, convivono con la fauna locale: lepri, volpi, uccelli e cinghiali. Il resort, presentato già dal titolo come riserva naturale che attrae il jet set romano, offre esperienze autentiche come percorsi nella macchia mediterranea, cavallo sulla spiaggia, degustazioni di prodotti locali e pranzi nel rinomato ristorante La Dogana.

L’articolo non si limita a una recensione ma cita altre località che possono essere raggiunte con facilità per godere appieno della Maremma. Include quindi la costa tra Capalbio e Ansedonia, Porto Ercole, il Lago di Burano, Monte Argentario e le famose tombe etrusche di Vulci e Tarquinia. Vengono anche suggerite visite al borgo di Capalbio, al Giardino dei Tarocchi, alle rovine di Cosa e alle spiagge di Feniglia.

In sintesi, il reportage celebra la Maremma come meta perfetta per chi cerca autenticità, natura protetta e cultura millenaria. Dando lustro a un altro tassello che si aggiunge alla serie di articoli usciti nel 2025 e che ci fa sentire sempre più orgogliosi del nostro territorio.