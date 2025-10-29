GROSSETO – Maltempo in arrivo in Toscana dalla sera di oggi a partire dalle zone di nord ovest fino al pomeriggio di domani, giovedì 30, con piogge e temporali, localmente molto abbondanti sui rilievi. La situazione tenderà ad estendersi nella giornata di domani a gran parte della Toscana, escluse le aree centrali fino al Mugello e alla Romagna Toscana, con possibilità di rovesci o temporali, anche forti, più probabili sulle zone di nord-ovest, sulla costa centro-meridionale e sulle zone orientali.

Per questo, la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 18 di oggi, mercoledì 29, per le zone di nord ovest, e dalle ore 12 fino alle 22 di domani, giovedì 30, per le altre zone interessate. Ha inoltre emesso un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale per la Lunigiana e i bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese dalle 10 alle 23 di giovedì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

