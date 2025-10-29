Foto di repertorio

GROSSETO – Cancellato lo scomodo zero dalla casella dei punti conquistati, al termine di un derby maremmano contro la Blue Factor Castiglione, che non ha tradito sicuramente le attese della vigilia e ha divertito i quasi cinquecento spettatori del Casa Mora, per il Circolo Pattinatori Grosseto inizia oggi mercoledì un mini tour de force. I ragazzi di Massimo Mariotti, infatti, ospiteranno nel giro di quattro giorni sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, due big del campionato di A1; alle 20,45 i riflettori saranno puntati sulla sfida contro l’Ubroker Bassano di Alessandro Bertolucci, quintetto che si candida per un posto nella finale scudetto. I giallorossi veneti hanno avuto la meglio, domenica, del Lodi (che arriverà invece a Grosseto sabato sera) al termine di un match dai contenuti elevatissimi, risolto con un 2-1, in rimonta, con i gol di Scuccato al 9’ della ripresa e di Pozzato a 2’32 dalla fine.

“Ci aspetta una serie di partite davvero toste – sottolinea mister Mariotti – Bassano è la favorita ad affiancare Trissino in finale e subito dietro arriva Lodi, due big che affronteremo nel giro di quattro giorni. Senza dimenticare che l’8 novembre andremo a far visita al Valdagno”.

Il Circolo Pattinatori 1951 arriva a questi incontri terribili con tre punti in classifica (lo stesso bottino di Novara, Valdagno e Forte dei Marmi), dopo aver dimostrato di essere sulla strada della migliore condizione, avendo caparbiamente voluto la vittoria contro il Castiglione. “Era una partita complicata quella di Casa Mora – aggiunge Massimo Mariotti – un derby inedito per la serie A1. E’ stata una bella partita e crediamo di aver meritato e legittimato il successo. Abbiamo avuto sei-sette situazioni in superiorità numerica che potevamo gestire meglio”.

Il Grosseto cercherà di ripetere almeno l’impresa di dodici mesi fa: il 19 ottobre 2024 i grossetani imposero il pari (3-3) al Bassano. Saavedra e compagni sono determinati a fare bene e far divertire il loro pubblico, che li ha seguiti anche a Castiglione.

“Mi fa piacere che tanti sportivi ci abbiano seguito a Castiglione – conclude Mariotti – un colpo d’occhio come quello di domenica fa bene al movimento. Siamo società di A1 “minori”, ma stiamo onorando il campionato con un buon hockey”.

Lo staff tecnico biancorosso ha lavorato in questi due giorni dopo il derby per accelerare il recupero in vista della gara con Bassano e tutti i giocatori sono al loro posto, con capitan Pablo Saavedra (miglior realizzatore dello scorso anno con 27 centri) alla ricerca della prima rete.

I convocati: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan.