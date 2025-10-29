GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 29 ottobre 2025

Ariete motivato: ma ascolta anche chi ha un altro punto di vista.

Toro tranquillo: oggi scegli la qualità, non la quantità.

Gemelli brillante: ma attento a non perdere di vista i tuoi obiettivi.

Cancro affettuoso: oggi puoi aiutare qualcuno senza parole.

Leone generoso: ma non imporsi.

Vergine lucida: oggi trovi il giusto equilibrio.

Bilancia serena: metti armonia ovunque.

Scorpione profondo: ottimo per la meditazione.

Sagittario scattante: ma evita di affaticarti troppo.

Capricorno deciso: oggi vai dritto al punto.

Acquario ispirato: nuove visioni in arrivo.

Pesci, segno del giorno, sarà empatico, spirituale, sognatore: oggi sei connesso al mondo interiore e agli altri.

Consiglio escursione: immergiti nella tranquillità della Palude della Trappola, vicino Marina di Alberese: silenzio e acque lente ti parlano.