GROSSETO – Toscano Collezioni esprime la propria gratitudine all’Amministrazione comunale di Grosseto per la preziosa opera di promozione dell’internazionalizzazione, segno di una volontà che intende generare opportunità di crescita per il territorio e le sue eccellenze produttive.

L’arrivo della delegazione istituzionale di Nanping rappresenta un momento significativo per la Toscano. Gli occhi attenti, vivaci e interessati dei rappresentanti delle istituzioni di nanping hanno colto l’essenza della nostra fabbrica sartoriale, apprezzando la cura artigianale, la passione e l’innovazione che animano ogni nostro processo creativo.

«È stato un onore ricevere la delegazione di Nanping nella nostra fabbrica sartoriale – racconta Marco Berti, fondatore di Toscano Collezioni -. Confrontarsi con realtà internazionali ci sprona a dare il meglio, consapevoli che la bellezza dell’artigianato grossetano può dialogare con il mondo».

La visita odierna conferma la volontà condivisa di rafforzare il dialogo tra culture, valorizzando le competenze locali in uno scambio autentico e proficuo. Progetti come questi contribuiscono ad alimentare quella rete virtuosa che permette alle imprese di guardare oltre i confini, favorendo la crescita collettiva.

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il sostegno alle imprese del territorio e per aver promosso questo incontro internazionale – conclude Berti – Il futuro dell’artigianato sartoriale è valorizzare il forte connotato locale che abbiamo fin dalla nascita ma sviluppando sempre più capacità di aprirsi al mondo, con entusiasmo e rispetto reciproco».