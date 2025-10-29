GROSSETO – Da lunedì 3 novembre 2025 saranno in vigore delle modifiche a servizi bus extraurbani del bacino di Grosseto.
Linea 15O: la corsa delle 7.20 Porto Santo Stefano-Orbetello-Albinia con arrivo alle 7.40 sarà soppressa;
Linea 39O: sarà istituita nuova corsa da Albinia con partenza alle 14.05 per Porto Santo Stefano con arrivo alle 14.25;
Linea 34F: la corsa in partenza da Massa Marittima alle ore 14.00 con arrivo alle ore 14.53 a Gavorrano Centro, transita anche dalle fermate di Gabriellaccio e Gavorrano Stazione Fs;
Linea 31F: la corsa da Gavorrano Centro delle ore 14:05 per Follonica transita anche dalle fermate di Gabriellaccio, Gavorrano Stazione e Gavorrano Pod. San Vincenzo;
Linea 29F: la corsa delle ore 7.10 giunta in Cassarello prosegue per Senzuno, Bicocchi,e Follonica Fs.
Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).