GROSSETO – Anche la Uisp ha partecipato a Camper Best Destinazione Grosseto, la manifestazione organizzata da Camper Club Maremma che ha portato per tre giorni nel capoluogo più di cento camperisti provenienti da tutta Italia. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Grosseto e in collaborazione con l’Unione Club Amici, ha avuto il suo momento più importante nell’aula magna del polo universitario grossetano con l’assemblea federale aree Centro Est e Centro Ovest. Tra le autorità intervenute in un’aula magna gremita il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore al Turismo, Riccardo Megale, che con il suo impegno ha contribuito fattivamente alla riuscita della manifestazione, e la senatrice Simona Petrucci. Tutti i rappresentanti politici hanno sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che promuove la città di Grosseto in tutto il centro Italia.

Per la Uisp, invece, era presente il presidente Massimo Ghizzani. “Ringrazio il Camper Club Maremma e il suo presidente Alessandro Guidoni – ha detto Ghizzani – parliamo di un’associazione storica affiliata al comitato, che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra sede. Condividiamo le loro finalità: dalla promozione del territorio alla solidarietà. Vorrei ricordare, tra l’altro, un’iniziativa molto importante nel 2017, quando ci fu il terremoto nelle Marche. L’impegno del Camper Club permise di raccogliere un camion di aiuti alimentari che riuscimmo a far arrivare a Tolentino”. “In questo raduno, invece – ha aggiunto Ghizzani – il ricavato sarà per Irene Dari, una nostra concittadina che la Uisp ha recentemente sostenuto con altre iniziative”.

Durante l’incontro all’Università, Irene ha voluto ancora una volta ringraziare tutte le persone che la stanno supportando nel suo difficile percorso: “L’affetto di tante persone che non conosco mi dà la forza di andare avanti”.

“Portare cento camper a Grosseto è sicuramente un risultato importante – ha ricordato Alessandro Guidoni, presidente del Camper Club Maremma – e tutti hanno condiviso con noi questa finalità importante, che è la solidarietà”. “Come Camper Club Maremma organizziamo tante iniziative – ha ricordato Guidoni – e alla Uisp ci lega una collaborazione ormai storica che ha radici comuni nei valori della solidarietà. Nel 2017 nelle Marche portammo viveri casa per casa, da allora sono seguite tante altre manifestazioni e stavolta abbiamo deciso di stare vicini a Irene”.