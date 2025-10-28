SCARLINO – Gli studenti della prima classe della scuola secondaria di primo grado di Scarlino Scalo hanno partecipato all’iniziativa “Puliamo il mondo 2025”, promossa da Legambiente, che quest’anno ha interessato la pista ciclabile del Puntone, la pineta del Tombolo e la spiaggia antistante. La mattinata si è svolta all’insegna della sensibilizzazione ambientale e del rispetto del territorio, con il coinvolgimento di docenti e amministratori comunali.

Hanno preso parte all’iniziativa il vicesindaco con delega alla pubblica istruzione Michele Bianchi, l’assessore Giorgio Maestrini e la consigliera comunale Elisa Fabbretti, che hanno accompagnato i ragazzi durante le attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia degli spazi pubblici.

«È stato bello vedere l’entusiasmo dei ragazzi e la loro attenzione per l’ambiente – dichiara il vicesindaco Michele Bianchi –. “Puliamo il mondo” non è solo una giornata di volontariato, ma un’occasione educativa che aiuta i più giovani a capire quanto ciascuno di noi possa fare la differenza con piccoli gesti quotidiani. La collaborazione tra scuola, amministrazione e associazioni è fondamentale per trasmettere valori di rispetto e cura del territorio, che rappresentano la base per costruire una comunità più consapevole e sostenibile».

«Puliamo il mondo è una delle iniziative più belle e partecipate di Legambiente perché unisce impegno, educazione e cittadinanza attiva – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente –. Vedere studenti, insegnanti e amministratori insieme, come oggi a Scarlino, significa dare concretezza a un messaggio chiaro: la tutela ambientale parte dal basso, dal coinvolgimento diretto delle persone e dalla conoscenza dei luoghi. È attraverso esperienze come questa che si costruisce una nuova consapevolezza collettiva, capace di trasformare l’attenzione verso l’ambiente in comportamenti duraturi. La Maremma, con il suo straordinario patrimonio naturale, è un territorio che merita di essere protetto e valorizzato ogni giorno, e il contributo dei più giovani rappresenta la migliore garanzia per un futuro più giusto e sostenibile».